Haberler

MEB'den Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Kılavuzu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, afet ve acil durumlarda uygulanacak psikososyal destek hizmetlerine dair kapsamlı bir kılavuz yayımladı. Kılavuz, afetlerin psikolojik etkilerini yönetmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla çeşitli kurumlarla işbirliği içinde yapılacak çalışmaları içeriyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Kılavuzu" yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kılavuzda afet ve acil durum süreçlerinde yürütülecek psikososyal destek çalışmalarına ilişkin kapsamlı yol haritası bulunuyor.

Afetlerin yalnızca fiziksel sonuçlarıyla değil, psikolojik ve sosyal etkileriyle de değerlendirilmesi gerektiği vurgulanan kılavuzda, çocuklar, ergenler ve yetişkinler üzerinde farklı düzeylerde etkiler bırakan afetlerin ardından, psikolojik sağlamlık ve başa çıkma becerilerinin güçlendirilmesi temel öncelik olarak belirleniyor.

Kılavuzda afet öncesi risk azaltma, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde bakanlıklar, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının sorumlulukları ayrıntılı şekilde ele alınıyor.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yanı sıra Türk Kızılayı, üniversiteler, yerel yönetimler ve diğer paydaşların afet yönetimindeki sorumluluklarına ve kurumlarla işbirliği kapsamında yapılacak çalışmalara da kılavuzda yer veriliyor.

MEB görev ve sorumlulukları kapsamında ise okul temelli afet ve acil durum yönetim ekiplerinin oluşturulması, düzenli tatbikatların yapılması, psikolojik ilk yardım uygulamalarının hayata geçirilmesi ve öğrenci ile velilere yönelik uygulanan farkındalık programlarının sürekliliğinin sağlanması vurgulanıyor.

Bununla birlikte, afet sonrası dönemde geçici eğitim alanlarının kurulması, grup rehberliği oturumları, uzman yönlendirme mekanizmaları ve personele yönelik destek programlarının uygulanmasının önemine işaret ediliyor.

Hazırlanan kılavuz, afetlerin yalnızca kriz anında değil, öncesinde ve sonrasında da disiplinler arası işbirliğiyle yönetilmesi gerektiğine dikkati çekerek, psikososyal destek hizmetlerinin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği, bireylerin toparlanma süreçlerine hız kazandırdığı ve uzun vadede toplumun afetlere karşı daha dayanıklı hale gelmesine katkı sunduğunu ortaya koyuyor.

"Bakanlığımızın ekipleri ülkemizin en güçlü ekipleri arasındadır"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Kılavuzu'na özel yazı kaleme aldı.

Bakan Tekin, afet ve krizlere yönelik müdahale çalışmalarının büyük önem taşıdığına değindiği yazısında, şunları kaydetti:

"MEB ailesi olarak bizler, afet ve kriz dönemlerinde en çok etkilenen gruplar arasında yer alan çocuklar ve gençlerin korunmasını, eğitimin sürekliliğini ve eğitim ortamlarının güvenliğini temel sorumluluklarımızın arasında görmekteyiz. Bu doğrultuda afet öncesi hazırlık süreçlerinden afet anında yapılacak müdahalelere, afet sonrası iyileştirme çalışmalarından izleme ve değerlendirme süreçlerine kadar geniş bir yelpazede önemli görevler üstlenmekte, psikososyal destek hizmetlerini etkin, sistematik ve sürdürülebilir bir şekilde yürütmekteyiz. Zorlayıcı yaşam olayları sonrası sunulan psikososyal destek hizmetleri kapsamında yürütülen müdahale çalışmaları açısından da psikolojik dayanıklılık ve stresle başa çıkma konusunda Bakanlığımızın ekipleri ülkemizin en güçlü ekipleri arasında yer almaktadır."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Rize'de sel ve heyelanla mücadele! Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı

Şehri sel vurdu! Köprü çöktü, meşhur yaylanın yolu ulaşıma kapandı
Görüntü selin vurduğu Rize'den: Doğanın gücü, insan hatasını yine affetmedi

Doğanın gücü, insan hatasını yine affetmedi
Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi

Atatürk'e tahammül edemeyen biri daha! Tepkiler çığ gibi
Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan saldırgan, aynı gün bakın ne yapmış

Çocukların gözü önünde babaya tokat atmıştı! Aynı gün bakın ne yapmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satış planı

ABD'den dev silah satışı planı! Hazırlıklar başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.