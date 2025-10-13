MEB'den Afet Bilinci İçin Tahliye Tatbikatı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'taki okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesinde senaryo gereği deprem meydana gelmesi üzerine siren çaldı.

Sınıflardaki öğrenciler siren uyarısıyla "çök-kapan-tutun" hareketini uyguladı.

Ardından öğretmenlerin desteğiyle tahliyesi sağlanan öğrenciler, okul bahçesinde toplandı.

Burada okul yöneticileri tarafından öğrencilere afetlere ilişkin bilgi verildi.

Okul Müdürü Yusuf Sarıkaya, AA muhabirine, öğrencileri afetlere karşı bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Okullarındaki tatbikatı başarıyla tamamladıklarını belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Tahliye için verilen 3 dakikalık süreyi 2 dakika 50 saniyede tamamladık. Tatbikat kuralına uygun bir şekilde tahliyemizi gerçekleştirdik. Tatbikatlar öğrencilerimiz için çok önemli. Okulumuzda bu tür etkinlikleri sık yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in video mesajını öğrencilerimize izlettik."

Hakkari

Kentteki okullarda Sivil Savunma, MEB AKUB ve İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin koordinesinde düzenlenen tatbikatlarda öğrenciler, senaryo gereği siren sesiyle "çök, kapan, tutun" hareketi yaptı.

İkinci siren sesiyle de öğrenciler, binalardan tahliye edilerek toplanma alanlarına alındı.

Öğrencilere yangın söndürme işlemi de uygulamalı olarak anlatıldı.

Bitlis

MEB Arama ve Kurtarma Birimi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü personeli ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinin katılımıyla Bitlis Lisesinde afet farkındalık eğitimi düzenlendi, deprem anı tahliye ve yangın söndürme tatbikatları yapıldı.

Ekipler, öğrencilere deprem öncesinde ve esnasında yapılması gerekenlere ilişkin bilgilendirmede bulundu, ardından gerçekleştirilen tatbikatta, öğrenciler siren uyarısıyla çök-kapan-tutun tekniğini uyguladı.

Öğrenciler daha sonra okuldan tahliye edilerek güvenli alanda toplandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, tatbikatta öğrencilere acil durumlarda yapılması gerekenleri anlattıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

AFAD İl Müdürü Kerem Oruk ise titizlikle yaptıkları tatbikatta, 410 öğrenciyi güvenli şekilde tahliye ettiklerini ifade etti.

Afet bilincinin erken yaşlardan itibaren edinilmesi gerektiğini anlatan Oruk, "Senaryo gereği iki öğrenci kafa travması geçirdi. Öğrenciler, ekiplerimizce bina içinden alınarak güvenli alana götürüldü. Daha dirençli bir toplum için bu tür etkinliklere büyük önem veriyoruz." dedi.

Muş

Türk Telekom İlk ve Ortaokulunda düzenlenen tatbikatta sirenin çalmasıyla öğrenci ve öğretmenler "çök-kapan-tutun" hareketini yaptı.

Ardından öğrenciler binadan tahliye edildi.

Senaryo gereği sınıflarından çıkamayan öğrencilere UMKE ve 112 Sağlık ekipleri yardımcı oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay, tahliye sonrasında öğrenci ve öğretmenlere tatbikatın önemi ve afetlere karşı alınabilecek tedbirler hakkında bilgilendirmede bulunulduklarını dile getirdi.