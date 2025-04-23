MEB'den 23 Nisan'a Özel Gazete Çocuk Yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel olarak çıkarılan "Gazete Çocuk"un 2'nci sayısı erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan "Gazete Çocuk"un içinde çocuklar için özel etkinlikler, meraklı minikler için bilimsel bilgiler, bulmacalar ve çeşitli içerikler yer alıyor.

Eğlenceli ve öğretici 23 Nisan temalı etkinliklere yer verilen "Gazete Çocuk"ta çocuklara hitaben mektup kaleme alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı canıgönülden kutluyorum. Bu anlamlı gün, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümü değil, aynı zamanda sizlere duyulan güvenin ve umudun en güzel ifadesidir. Atatürk, 'Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, birer mutluluk parıltısısınız...' diyerek bu ülkenin yarınlarını sizlerin ellerine emanet etmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler, her birinizin en iyi şartlarda eğitim alabilmesi, ilgi ve yeteneklerinizi keşfedebilmeniz, mutlu ve huzurlu bir okul hayatı yaşayabilmeniz için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerin başarıları, mutluluğu ve güvenle bakabildiği bir gelecek bizim en büyük hedefimizdir."

Türk ve dünya edebiyatından çocukluğu anlatan sözlere yer verildi

Minik muhabirlerin Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi olan Mehmet Erdoğmuş ile yaptığı röportaja yer verilen "Gazete Çocuk"ta çocuklar için rol modeli olabilecek ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları ile çocuklar için gönderdikleri mesajlar da yer alıyor.

Gazetenin ikinci sayısında, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve milli sporcu Şevval İlayda Tarhan da çocuklar için birer mesaj iletti.

"TBMM 105. Yaşında" temalı ilkokullar arası resim, ortaokullar arası resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren eserlerinde bulunduğu gazetenin "Diyorlar ki..." başlığında ise Türk ve dünya edebiyatından seçkin örneklerle çocukluğu anlatan sözler bulunuyor.

Zihin ve sosyal gelişimlerine destek veren bulmacalar da yer alıyor

Gazetede çocuklar için ufuk genişleten, zihin ve sosyal gelişimlerine destek veren, Türkçenin zenginliklerini gözler önüne seren bulmacalar da yer alıyor.

"Atatürk'ün Geometri Kitabı Kelime Avı" bulmacasında çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazılan ve bilim dilinin anlaşılır olmasını sağlayan "Geometri" kitabında yer alan terimleri bulmaya çalışacak.

"Atasözlerimizi Tanıyalım, Sözlü ve Yazılı Anlatımlarımızda Kullanalım" köşesinde ise Türkçenin söz varlığına dikkati çekiliyor.