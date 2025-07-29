MEB AKUB Ekipleri Orman Yangınlarıyla Mücadelede Aktif Rol Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekipleri, Türkiye'nin çeşitli illerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederek, tahliye ve söndürme çalışmalarında görev aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekipleri, Bursa, İzmir, Sakarya, Bilecik, Karabük, Uşak, Kocaeli ve Kahramanmaraş illerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadelede görev aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, arama kurtarma gönüllüsü eğitimcilerden oluşan ekipler, afet anı ve sonrasında sahada aktif olarak yer aldı.

Alevlerin hızla yayıldığı bölgelerde tahliye ve söndürme çalışmalarına katılan MEB AKUB personeli, yangınlardan etkilenen yerlerde vatandaşların güvenli alanlara tahliyesini sağladı, yangının ilerlemesini durdurmak için de ilgili kurumlarla koordineli şekilde söndürme çalışmalarına destek verdi.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Tekirdağ'daki Türkmeneli Göleti'nde su seviyesi yüzde 5'in altına düştü

Nüfus 30 binden 400 bine çıktı, su seviyesi yüzde 5'in altına düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Usulsüzlükler tespit ediliyor! SGK, binlerce emekliye maaş kesintisi bildirimi yapacak

SGK harekete geçti! Binlerce emeklinin maaşı tehlikede
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.