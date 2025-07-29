MEB AKUB Ekipleri Orman Yangınlarıyla Mücadelede Aktif Rol Aldı

Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekipleri, Bursa, İzmir, Sakarya, Bilecik, Karabük, Uşak, Kocaeli ve Kahramanmaraş illerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadelede görev aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, arama kurtarma gönüllüsü eğitimcilerden oluşan ekipler, afet anı ve sonrasında sahada aktif olarak yer aldı.

Alevlerin hızla yayıldığı bölgelerde tahliye ve söndürme çalışmalarına katılan MEB AKUB personeli, yangınlardan etkilenen yerlerde vatandaşların güvenli alanlara tahliyesini sağladı, yangının ilerlemesini durdurmak için de ilgili kurumlarla koordineli şekilde söndürme çalışmalarına destek verdi.