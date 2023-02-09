MEB: Açık öğretim okulları kayıt işlemleri 3 Nisan'a uzatıldı

MİLİL Eğitim Bakanlığı'nca deprem nedeniyle açık öğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 3 Nisan 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremler nedeniyle örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olan öğrencilerin açık öğretim liselerine ilk kayıt işlemleri de dahil açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2'nci dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 3 Nisan mesai bitimine kadar uzatıldı.