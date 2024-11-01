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MEB, 6. ve 10. Sınıf Ortak Yazılı Sınav Sonuçlarını Açıkladı

MEB, 6. ve 10. Sınıf Ortak Yazılı Sınav Sonuçlarını Açıkladı
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Milli Eğitim Bakanlığı, 30-31 Ekim'de gerçekleştirilen 6'ncı ve 10'uncu sınıflara yönelik ortak yazılı sınavların soru ve cevaplarını yayımladı. Sınavlar tamamen açık uçlu ve kısa cevaplı sorularla yapıldı. Sonuçlar, belirlenen adreslerden ilgili öğretmenlerce e-Okul sistemine işlenecek.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 30-31 Ekim'de yurt genelinde ortak yapılan 6'ncı sınıf Türkçe, 10'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı, 6'ncı sınıf matematik ve 10'uncu sınıf matematik sınavlarının soru ve cevaplarının yayımlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2024-2025 eğitim öğretim yılının 1'inci dönem birinci yazılı sınavları, 6'ncı Sınıf Türkçe ile 10'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 30 Ekim 2024 Çarşamba günü; 6'ncı sınıf matematik ile 10'uncu sınıf matematik dersleri için 31 Ekim 2024 Perşembe günü ülke genelinde ortak yazılı şeklinde yapıldı. Sınavlarda 6'ncı sınıf Türkçe dersinde 7, 6'ncı sınıf matematik dersinde 7, 10'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı dersinde 8 ve 10'uncu sınıf matematik dersi 7 adet açık uçlu ve kısa cevaplı soru kullanıldı. Böylece ilk defa ülke geneli ortak yazılı sınavlarda tamamen açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanıldı. Öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla yapılan ülke geneli ortak sınavlarda kullanılan açık uçlu sorularda, öğrenciler cevapları kendi cümleleriyle yazdı. Sınavlar, sabahçı ve öğlenci öğrenciler için ayrı oturumlarda gerçekleştirildi. Sabah ve öğle oturumlarında birbirine denk olan farklı sorular kullanıldı. Oturumlar bir ders süresi olan 40 dakika ile sınırlandırıldı. Oturumların ülke genelinde aynı saatte başlatılması ve sonlandırılması sağlandı" ifadelerine yer verildi.

'SONUÇLAR E-OKUL SİSTEMİNE İŞLENECEK'

Sınavların değerlendirme işlemlerinin 6'ncı sınıf matematik dersi için bağımsız 2 puanlayıcı tarafından il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılacağı belirtilerek, "Matematik dersi 6'ncı sınıf ortak yazılı sınav sonuçları, 'ortakyazilisinav.meb.gov.tr' adresinde okul müdürlüklerinin erişimine açılacak ve alan öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek. 6'ncı sınıf Türkçe, 10'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 10'uncu sınıf matematik derslerinin değerlendirilmesi ise eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri veya ilgili dersin öğretmenlerince yapılacak. Bu derslere ait sınav sonuçları da ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek" denildi. Ülke geneli ortak sınav soru ve cevaplarına bakanlığın web sitesinden erişilebiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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