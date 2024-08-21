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MEB, 6 İldeki 30 Okuldan İsimlerini Değiştirmelerini İstedi

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Milli Eğitim Bakanlığı, isimleri kanun maddesine aykırı ve Türkçe olmayan 6 ildeki 30 okuldan isimlerini değiştirmelerini istedi. Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu 6 ilin valiliğine yazı gönderildi.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı, isimleri kanun maddesine aykırı ve Türkçe olmayan 6 ildeki 30 okuldan isimlerini değiştirmelerini istedi.

MEB, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu 6 ilin valiliğine, konuya ilişkin yazı gönderdi.

Yazıda, "Kurumlara, 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu'nda belirtilen Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilir. Ancak azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası okullar ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara yabancı ad verilebilir. Diğer kurumlara kıta, ülke, millet, tarih, rakam, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez. Kurumların adlarını, Türk Dil Kurumu kısaltmalar dizininde yer alan kısaltmalar hariç olmak üzere varsa kısaltmalarıyla kullanması esastır" ifadelerine yer verilerek, bu kurallara uymayan okulların isimlerini belirtilen çerçevede değiştirmeleri talimatı verildi.

Yazıda, 6 ildeki toplam 30 okulun adlarının söz konusu kanun maddesine aykırı olduğunun anlaşıldığı belirtilerek, yeni bir isim teklif etmelerini istendi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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