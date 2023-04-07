MEB, 5 bin sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 bin sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlar, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık bünyesinde çalışacak 5 bin sözleşmeli personele ilişkin yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bakan Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilecek 5 bin sözleşmeli personele ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılacak mesai arkadaşlarımız ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.Sonuçlar, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel