MEB, 5 bin sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık bünyesinde çalışacak 5 bin sözleşmeli personele ilişkin yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilecek 5 bin sözleşmeli personele ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılacak mesai arkadaşlarımız ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.Sonuçlar, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.