Üye Girişi
Haberi Paylaş
MEB, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav sonuçlarını açıkladı

MEB, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav sonuçlarını açıkladı

Güncel Haberler

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet kapısı üzerinden öğrenebilecek. Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.

Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşasını gerçekleştireceğimiz Türkiye Yüzyılı'nda öğretmenlerimiz, eğitimdeki başarının anahtarı olacak. Sözlü sınav sonuçlarını bugün açıkladığımız öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Ülkemize hayırlı olsun..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title