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MEB 33. Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 33. Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda, mesleki eğitim politika belgesi ve mesleki eğitimde yapılacak çalışmalar ele alındı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 33. Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla, Ankara Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 33. Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Şamlıoğlu, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve mesleki eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla 40 ilde sektör ile yapılan istişareler ve il değerlendirme toplantılarının ardından MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğüne girdiğini anımsattı.

Belgede temel olarak mesleki ve teknik eğitimde mevcut durum, temel sorun alanları ile gelecek perspektifi ve yapılacak çalışmaların yer aldığı bilgisini paylaşan Şamlıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mesleki ve teknik eğitimde gelecek perspektifi ve yapılacak çalışmalar, mesleki ve teknik eğitime erişim, mesleki ve teknik eğitimde iyileştirme, mesleki ve teknik eğitim ile istihdama hazırlık olmak üzere üç alt temadan oluşmaktadır. Bu temalar altında il ziyaretlerinde gerçekleştirilen sektör istişare toplantılarında eğitim ve sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda geliştirilen toplam 74 strateji maddesi yer almaktadır."

İlgili Bakanlıklar ile kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nde yer alan stratejiler doğrultusunda öncelikle 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden başlayarak "Beceri Geliştirme Programı (Zanaat Atölyeleri)", akademik eğitim alan ortaöğretim öğrencileri için mesleki eğitim, işletmelerde mesleki eğitimde "iş sağlığı ve güvenliği" ve mesleki ortaokul açılması konuları ele alındı.

Ayrıca, il istihdam ve mesleki eğitim kurulları ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarından gelen teklifler de Mesleki Eğitim Kurulu'nda görüşülerek karar altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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