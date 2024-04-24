MEB, 23 Nisan Özel Oturumu'nu düzenledi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), tarihi Birinci Meclis binasında 23 Nisan 1920'deki ilk oturum, öğrenciler tarafından "23 Nisan Özel Oturumu"nda yeniden canlandırıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları, coşkuyla devam ediyor.

MEB'in bu yıl ilk kez düzenlediği "23 Nisan Özel Oturumu" etkinliğine, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Etkinliğe, 81 ilden gelen 115 öğrenci, 23 Nisan 1920'deki ilk oturumu yeniden canlandırdı.

Döneme özgü kıyafetlerle birlikte tarihi Birinci Meclis'te bir araya gelen öğrenciler, temsili olarak dualar eşliğinde Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'ni açtı.

En yaşlı üye sıfatıyla Meclis Başkanlığına seçilen Sinop Mebusu Mehmet Şerif Bey ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün temsili olarak açılış konuşmalarıyla başlayan oturumda, öğrenciler dönemin 115 milletvekilini canlandırdı.

Meclis sıralarında o günlerdeki manevi atmosferi yaşayan öğrenciler, meclisin mütareke şartlarında kurulmasına rağmen demokrasiden taviz vermediğini yeniden vurguladı.