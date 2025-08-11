MEB 2025 Yaz Tatili Yer Değiştirme Atamaları Tamamlandı

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı yaz tatili kapsamında mazerete bağlı yer değiştirme başvurularını tamamladı. Tüm öğretmenlerin atamaları gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamasının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih ettiği eğitim kurumlarından birine yerleşemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine yapıldı.

Böylece, başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamaları gerçekleştirilmiş oldu.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
