MEB, 2022 LGS kılavuzunu yayımladı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl 5 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunu yayımladı.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, 'www.meb.gov.tr' internet adresinden yayımlandı. Kılavuzda, resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.

Özer, özel eğitim öğrencileriyle ilgili pek çok yeni çalışmayı da hayata geçirdiklerini belirterek, "Bakanlık olarak 2022 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nu bu yıl ilk defa görme yetersizliği olan öğrenciler için 'sesli betimleme' ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için ise 'işaret dili' ile düzenleyerek erişime sunduk" ifadelerini kullandı.