MDOB, "Madama Butterfly Kukla Operası"nın prömiyerini yaptı - Haberler

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MDOB, "Madama Butterfly Kukla Operası"nın prömiyerini yaptı

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Türkiye'nin ilk kukla operası olduğu belirtilen "Madama Butterfly Kukla Operası"nın prömiyerini yaptı.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Türkiye'nin ilk kukla operası olduğu belirtilen "Madama Butterfly Kukla Operası"nın prömiyerini yaptı.

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan kukla operasının rejisörlüğünü Melih Öztürk, koreografisini Serbülent Biçer, orkestra şefliğini Tulio Gagliardo Varas ve koro şefliğini Anıl Aydın yaptı.

Japonya'nın Nagasaki kentinde yaşayan genç bir geyşanın hayatını konu alan 2 perdelik eserin anlatıcılığını Yusuf Ziya Büyükaslan, dekor tasarımını Özlem Topuz, kukla tasarım ve kostümünü Hatice Kaptı, ışık tasarımını Tarı Deniz, video projeksiyonunu Umut Sinan Özdemir ve kukla teknik çözümlemesini Alper Güneri üstlendi.

Oynatıcının vücudunun ön tarafına monte edilen ve oynatıcıyla birlikte hareket eden büyük boy kuklalarla gerçekleştirilen operada MDOB korosu, orkestrası ve bale sanatçıları da sahne aldı.

"Madama Butterfly Kukla Operası"nın ikinci gösterimi 19 Mart'ta yapılacak.

MDOB, Madama Butterfly Kukla Operası nın prömiyerini yaptı

MDOB, Madama Butterfly Kukla Operası nın prömiyerini yaptı

MDOB, Madama Butterfly Kukla Operası nın prömiyerini yaptı

MDOB, Madama Butterfly Kukla Operası nın prömiyerini yaptı

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Kültür Sanat, Güncel, Haberler

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