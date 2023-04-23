MDOB 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda konser verdi

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında konser gerçekleştirdi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında konser gerçekleştirdi.

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan konserin orkestra şefliğini Rustam Rahmedov, çocuk korosu şefliğini ise Reyhan Bezdüz yaptı.

Depremzede çocuklardan oluşan "Umut 2000 Çocuk Korosu" ve MDOB Orkestrası konserde sahne aldı.

Programda aralarında Halil Bedii Yönetken'in "23 Nisan Kutlu Olsun", Barış Manço'nun "Bugün Bayram" ve Salih Aydoğan'ın "Bir Dünya Bırakın" eserlerinin de yer aldığı çok sayıda şarkı seslendirildi.

Konsere, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Garnizon ve Bölge Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı ile vatandaşlar katıldı.