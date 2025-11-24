Haberler

MCL Bentonite, Türk Kedi Kumu ile Global Pazarda Büyüyor

Sürdürülebilir madencilik ve çevre dostu üretimle MCL Bentonite, kedi kumu üretiminde Türkiye'yi uluslararası pazarlarda zirveye taşımayı hedefliyor. Üretiminin yüzde 95'ini 72 ülkeye ihraç eden şirket, Avrupa pazarında da önemli bir yer edinmiş durumda.

(ORDU)- Bentonit madenini işleyerek kedi kumu üreten MCL Bentonite, sürdürülebilir madencilik, çevreci üretim ve Ar-Ge yatırımlarıyla Türkiye'nin doğal kaynaklarını küresel bir markaya dönüştürüyor. Şirket, üretiminin yüzde 95'ini 72 ülkeye ihraç ediyor.

Karadeniz Bölgesi'nden çıkan bentonit madenini işleyerek kedi kumuna dönüştüren MCL Bentonite, 70' i aşkın ülkeye ihracat ile Türkiye'yi pazarda zirveye ulaştırdı. Üretiminin yüzde 95'ini ihraç eden şirket, bugün 72 ülkeye ulaşarak sektörün en güçlü ihracat oyuncularından biri haline geldi.

Şirketin Genel Müdürü Burak Felek, 2025 için 40 milyon euro, 2026 için 48–50 milyon euro ciro hedeflediklerini belirterek, "Türk bentonitinin dünya pazarlarında kalite ve güvenin sembolü haline gelmesi açısından önemli bir eşikteyiz. Bu başarıyı ülkemizin üretim gücüyle bütünleştirerek global ölçekte temsil etmekten gurur duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Felek, "Fatsa fabrikamızdan çıkan Türk bentonitini premium kedi kumu markası haline getirip global pazarda daha yüksek katma değer yaratmayı hedefliyoruz. Ocak 2026 itibarıyla yeni tesisimiz de tamamlanacak. Bu tesis Fatsa'daki fabrikamıza ek bir proje olacak ve tamamen 'eco ürün' konseptiyle üretim yapacak" diye konuştu.

"Avrupa artık Türk kedi kumunu kullanıyor"

MCL Bentonite'in büyümesinde Avrupa pazarı kilit rol oynuyor. İhracat Direktörü Cavit İlhan Durmuş, bugün Avrupa'da büyük market zincirlerinin raflarında Türk üretimi kedi kumunun standart haline geldiğini dile getirerek, "Avrupa'nın neredeyse her ülkesinde ya kendi markamızla ya da private label üretimlerimizle raflardayız. Avrupa artık yerli üretim Türk kedi kumunu kullanıyor diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

72 ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Cavit İlhan Durmuş, "Büyük market zincirlerinde yüzde yüz Türk üretimi kedi kumunu konumlandırmak istiyoruz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Faaliyet alanımız sadece Avrupa ile sınırlı değil. Halihazırda 72 ülkeye ihracat yapıyoruz ve bu bizim için güçlü bir referans noktası oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde, bu geniş dağıtım ağını kendi markalarımızla büyütmek ve global ölçekte markalaşmak en önemli stratejik hedeflerimiz arasında yer alıyor. 2026 itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynı başarıyı tekrarlayarak büyük market zincirlerinde yüzde yüz Türk üretimi kedi kumunu konumlandırmak istiyoruz.

Bunun yanı sıra, Avustralya da yeni dönem için stratejik hedef pazarlarımız arasında bulunuyor. Bu hedefleri gerçekleştirmek için hem üretim kapasitemizi hem de lojistik ağımızı uluslararası standartlara uygun şekilde güçlendiriyoruz. Önümüzdeki üç yıl, MCL Bentonite'in global ölçekte kendi markalarıyla tanınan bir oyuncu haline geleceği dönüm noktası olacak."

Kaynak: ANKA / Güncel
