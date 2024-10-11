MCG Towers Yıkımı Davası: Sanıklar Hakkında Savunmalar Alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan 17 katlı MCG Towers'ın davasında tutuksuz 13 sanığın yargılanması devam ediyor. Mahkeme, sanıkların mevcut durumu ile ilgili karar alarak duruşmayı erteledi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde 14 kişinin hayatını kaybettiği 17 katlı MCG Towers'ın yıkılmasına ilişkin davada, tutuksuz 13 sanığının yargılanması sürdü.
İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan cezaevinde bulunan müteahhit Mehmet Coşkun G. ile tutuksuz sanıklardan yapı denetim görevlisi Hikmet N. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
Tutuksuz sanıklar proje mühendisi Yıldıray Ş, şantiye Şefi Şule Ö, yapı denedim şirketi yetkilisi Sakin K, statik proje mühendisi Mehmet Y, ustabaşı Abdülhamit B, jeoloji mühendisi Mehmet İ, mimar Hatice S. ve proje mimarı Meltem Y'nin salonda bulunduğu duruşmaya, avukatlar ve müştekiler de katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan müteahhit Mehmet Coşkun G, suçu varsa çekmeye hazır olduğunu belirtti.
Proje mühendisi Yıldıray Ş, hakkındaki suçlamaları reddederek, işini düzgün yaptığını savundu.
Statik proje mühendisi Mehmet Y. de binadaki büyütmeden haberinin olmadığını iddia etti.
Yapı denetim şirketi yetkilisi Sakin K. de hakkındaki suçlamaları reddetti.
Müştekiler ise binanın kusurlarını anlatarak sanıkların tutuklu yargılanmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Öte yandan duruşma öncesi apartmanda yakınlarını kaybedenler ile avukatları, adliye önünde açıklama yaparak sorumluların cezalandırılmasını talep etti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 17 katlı MCG Towers yıkılmış, 14 kişi hayatını kaybetmişti.