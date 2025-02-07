Sahte içki kabusu büyüyor! İstanbul ve Ankara'da 103 can kaybı

Ankara ve İstanbul'da toplam 103 kişi hayatını kaybetti
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Ankette büyük sürprizler var! İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler
Bunları sakın yemeyin! Hamburger ve lahmacundan çıkanlar mide bulandırdı

Hamburger ve lahmacundan çıkanlar mide bulandırdı

MCG Towers Davasında Yargılama Devam Ediyor

MCG Towers Davasında Yargılama Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan MCG Towers'ın sanıkları, dikkat çeken savunmalar yaptı. Mahkeme duruşmayı 25 Haziran'a erteledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde 14 kişinin hayatını kaybettiği 17 katlı MCG Towers'ın yıkılmasına ilişkin davada, tutuksuz 13 sanığının yargılanmasına devam edildi.

İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan cezaevinde bulunan müteahhit Mehmet Coşkun G, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Tutuksuz sanıklar proje mühendisi Yıldıray Ş, şantiye Şefi Şule Ö, yapı denetim şirketi yetkilisi Sakin K, proje mimarı Meltem Y. ile tanık Cavit K'nin salonda bulunduğu duruşmaya, avukatlar ve müştekiler de katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan müteahhit Mehmet Coşkun G, önceki ifadelerini tekrarladığını belirtti.

Proje mühendisi Yıldıray Ş, hakkındaki suçlamaları reddederek, işini düzgün yaptığını savundu.

Mal sahibinin yapı kullanım izni alınmadan yerleşime müsaade ettiğini öne süren Yıldıray Ş. "Ben mal sahibi, yapı denetim ve belediyenin sorumlu olduğunu düşünüyorum. Yerleşime izin verilmeseydi, binada kalan ve depremde ölen olmayacaktı." savunmasında bulundu.

Yapı denetim şirketi yetkilisi Sakin K. de hakkındaki suçlamaları reddetti.

Tanık Cavit K. ise 2019 yılında kapıcı olarak işe başladığı binada tadilat yapıldığına şahit olmadığını belirtti.

Binaya yapı denetim izni olmadan yerleşim yapıldığını iddia eden Cavit. K, "Ben binadaki tüm dairelerin su saatlerini okuyup, muhasebeye veriyordum. Binadaki dairelerin su aboneliği yoktu. Her yağmur yağdığında bodrum katında su birikiyordu. Ben dalgıç pompayla suyu tahliye ediyordum. Bina yönetimine bildirmeme rağmen ilgilenilmedi. Her şiddetli rüzgar çıktığında bina sallanıyordu. Dairlerde oturanlar korkup aşağıya iniyordu." diye konuştu.

Müştekiler ise binanın kusurlarını anlatarak sanıkların tutuklu yargılanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Haziran'a erteledi.

Öte yandan duruşma sonrası apartmanda yakınlarını kaybedenler ile avukatları, adliye önünde açıklama yaparak sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 17 katlı MCG Towers yıkılmış, 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
img

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
img

Paranın patronuna soruldu: Faiz indirimleri devam edecek mi?
img

Garip filminin Fatoş'unun son hali şoke etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brezilya'da facia! Uçak trafikteki araçların üzerine düştü

Uçak kalabalık caddeye düştü! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İtalyan devi Osimhen'e kancayı attı

Galatasaraylıları kahredecek haber
16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı
Esnek çalışma modelinin detayları belli oldu

Türkiye'de tatil gün sayısı artacak
Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü
İlayda Alişan tesettüre girdi! Seyirciden tam not aldı

İlayda Alişan tesettüre girdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.