ShiftDelete YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Mcdodo N1 kablosuz kulaklık inceleme videosu ile sizlerleyiz. ANC destekli kulaklık ne sunuyor?

Mcdodo N1 kablosuz kulaklık inceleme!

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Aktif gürültü, hibrit gürültü azaltma teknolojisi ve 35dB gürültü azaltma teknolojisine sahip Mcdodo N1, şarkıyı değiştirmek, duraklatmak ve ses ayarı yapmak için dokunmatik kontrollere sahip.

Bluetooth 5.1 bağlantısı ile daha kararlı bir bağlantı ve 10 metreye kadar iletim mesafesi sunuyor. 3D biyonik ergonomik tasarım hafif kulaklıklar, daha az basınç uyguluyor ve kulak ağrısına yol açmıyor.

Kulaklık toplamda 57.7 gram ağırlığında bulunurken, 600 mAh şarj kutusu kapasitesi ve her bir kulaklık ise 45 mAh. Sadece 10 dakika şarj ile 2 saate kadar kullanılan kulaklık, toplamda 1.5 saatte tam şarj oluyor. Mcdodo N1, ANC+ ENC, aktif gürültü engelleme ve çağrı gürültü azaltma teknolojisi sunan kaliteli bir kulaklık olarak, fiyatını da düşündüğümüzde ön plana çıkıyor.

Mcdodo N1 teknik özellikleri:

Bluetooth Sürümü: 5.1

İletişim mesafesi: 10m

Suya dayanıklı

Şarj süresi: 1.5 saat

Batarya: 600 mAh kutu, 45 mAh kulaklık (tek)

Çalışma zamanı: Oynatma süresi: 6 saat

Devam süresi: Kutusunda 25 saat boyunca kullanılabilir durumda kalıyor

Renk : Siyah

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