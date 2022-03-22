MCBÜ Öğrencilerinden İtfaiyeye Büyük İlgi

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Nevruz etkinlikleri kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin daveti üzerine Muradiye kampüsünde stant açtı. Açılan stantta itfaiye araçları, çeşitli olaylarda kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar sergilenirken, itfaiyeye ait fotoğraflar da yer aldı. Aynı zamanda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da stantta bulunurken öğrencileri de bilgilendirdi. Üniversite öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği stantta öğrenciler gönüllü itfaiyeci olmak için başvuruda bulundu. da itfaiye standını ziyaret eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ekiplerden bilgi aldı. Rektör Ataç, itfaiyenin bilgilendirme amaçlı açtığı sergi için teşekkür ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin başarılarını her zaman duyduklarını ve gördüklerini söyledi. Rektör Ataç, "Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi iletir, çalışmalarında başarılar dileriz" dedi.

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