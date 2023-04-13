MCBÜ Demirci Eğitim Fakültesine Dekanlığına Prof. Dr. Selhan Özbey atandı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Eğitim Fakültesi Dekanlık görevine Prof. Dr. Selhan Özbey atandı.

Atamanın ardından fakülte dekanlık binasında devir teslim töreni yapıldı. 2019 yılından bu yana dekanlık görevini yürüten Prof. Dr. Ahmet Çetin, görevini Prof. Dr. Selhan Özbey'e devrederek başarılar diledi.

Çetin, veda konuşmasında "Alnımızın akıyla, kimseyi kırmadan görevimizi tamamladığımızı düşünüyorum. 15 Ağustos 2019'dan bugüne ağırlayan, bağrına basan fakültemiz personeline ve Demircililere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Prof. Özbey de Prof. Dr. Ahmet Çetin'e görev süresi boyunca yaptığı çalışmalar anısına teşekkür plaketi ve çiçek takdiminde bulundu.

Özbey de konuşmasında uzun yıllar fakülteye hizmet verdiğini anımsatarak, "Bugün bu şans bana sunuldu. En iyi şekilde değerlendireceğim. Eğitim temelinde akademisyenlerimiz ile birlikte öğrencilerimize eğitim temelinde elimizden gelen her türlü desteği, yenilikçi adımı, projeyi geliştirmek ve ilerletmek adına buradayız. Bu bayrağı en iyi şekilde taşımaya gayret edeceğim. Bugün 1200'e yaklaşan öğrenci sayımız ve 7 bölüm ile eğitim öğretime devam edeceğiz. Yaşadığımız elim deprem sonrası ne yazık ki öğrencilerimize uzaktan eğitim vermekteyiz. Bayramdan sonra başlıyoruz. Öğrencilerimizin hepsi gelemese dahi Demirci'de bir hareketliliğin başlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.