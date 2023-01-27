MAZOT YÜKLÜ TANKER YANDI Güncel Haberler ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde mazot yüklü tanker yandı. ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde mazot yüklü tanker yandı. İtfaiye yangını söndürürken, tanker hasar gördü. Olay saat 15.30 civarında Dorukhan Tüneli mevkisinde meydana geldi. Bolu istikametine gitmekte olan Özer Taşkıran idaresindeki 34 COH 572 plakalı mazot yüklü tanker bir anda alev aldı. Dumanı fark eden sürücü Taşkıran'ın haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tankerdeki yangını kontrol altına alarak söndürdü. Tanker hasar görürüken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Devrek Bolu Güncel Haberler

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