Mazot satılmayan Rus oligarka ait lüks yat, Norveç'ten ayrılamıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mazot satılmayan Rus oligarka ait lüks yat, Norveç'ten ayrılamıyor

AA - Nuri Aydın - Güncel
 - Güncelleme:
Mazot satılmayan Rus oligarka ait lüks yat, Norveç'ten ayrılamıyor

Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında mazot satılmayan Rus oligarka ait lüks yatın Norveç'ten ayrılamadığı bildirildi.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında mazot satılmayan Rus oligarka ait lüks yatın Norveç'ten ayrılamadığı bildirildi.

NPR'nin haberine göre, eski KGB ajanı Vladimir Strzhalkovsky'nin sahibi olduğu 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" adlı yat, mazot alamadığı için Norveç'in liman kenti Narvik'te demirli bekliyor.

Yatın kaptanı Robert Lankester, Strzhalkovsky'nin Avrupa ya da İngiltere'nin yaptırım listesine alınmadığına ve yat personelinin de Rus olmadığına işaret ederek, "Bize karşı ayrımcılığı aşırı derecede insafsızca buluyoruz." dedi.

Lankester, yatın bir yıldır satılık olduğunu ve halihazırda da kiralık amaçlı kullanıldığını vurgulayarak, yatı Malta'ya götürmek istediğini kaydetti.

Ülke basınına yansıyan haberlerde ise Ukrayna'yı desteklediklerini söyleyen Norveçli mazot tedarikçileri, "Rusya'ya kadar kürek çeksinler." ifadeleriyle mazot satmayı reddediyor.

AA / Nuri Aydın - Güncel

Norveç, Liman, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title