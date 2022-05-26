MAZLUMDER Kayseri Şubesi'nden 27 Mayıs Darbesi'ne ilişkin açıklama - Haberler

MAZLUMDER Kayseri Şubesi Başkanı Ahmet Taş, 27 Mayıs 1960 Darbesi sonrası mazlumların tutuklanıp idam edildiğini belirtti.

Taş, yaptığı açıklamada, 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 62 yıl geçtiğini belirtti.

Millet iradesine kanlı bir darbe yapıldığını hatırlatan Taş, şunları kaydetti:

"62 yıl önce yapılan darbe sonrası darbenin mazlumlarının tutuklanıp idam edildiği Yassı Ada'nın Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi olarak düzenlendiği günümüzde MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak, halkın iradesi olan Cumhuriyet yönetimine karşı yapılan 1960 kanlı darbesinin yıl dönümünde asılarak idam edilen dönemin başbakanı ve 2 bakanı ile diğer mağdurlarını rahmetle anıyoruz."