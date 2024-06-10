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MAZLUMDER, İsrailli yetkililer hakkında soykırım suçu soruşturması talep etti

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MAZLUMDER üyesi bir grup, Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle İsrailli yetkililer hakkında soykırım suçu kapsamında Türkiye'nin soruşturma başlatmasını talep etti. Grup, Adalet Bakanlığı önünde toplanarak bu taleplerini dile getirdi.

MAZLUMDER üyesi bir grup, Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle İsrailli yetkililer hakkında soykırım suçu kapsamında Türkiye'nin soruşturma başlatmasını talep etti.

MAZLUMDER üyeleri, Adalet Bakanlığı önünde "soykırımcılar ve destekçileri Türkiye'de yargılansın" pankartı ve "Türkiye mahkemeleri harekete geçirilsin" dövizleriyle toplandı.

Grup adına basın açıklaması yapan MAZLUMDER Genel Başkanı Kaya Kartal, İsrail'in, Filistin'e yönelik saldırılarında çok sayıda çocuk ve kadının öldüğünü anımsatarak, uluslararası hukuk ve sistemin, bu saldırıların sonlanması için bir çözüm üretemediğini söyledi.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 76. ve 77. maddelerinde düzenlenen soykırım ve insanlığa karşı suçların, dünyanın neresinde, kime karşı işlenmiş olursa olsun Türkiye mahkemelerinin yargılama yetkisi içerisindeki suçlardan olduğunu belirten Kartal, "Buna 'evrensel yetki kuralı' diyoruz. Bu kural gereğince bu suç kapsamında kalan kişilerin Türkiye'de de yargılanması da mümkün. Maalesef TCK'nin 13. maddesi, bu imkanı Adalet Bakanının iznine bağlamış." dedi.

Kartal, İsrail'in saldırılarıyla ilgili daha önce suç duyurularında bulunduklarını hatırlatarak, soruşturma başlatılması için Adalet Bakanından yetkisini kullanmasını istedi.

"Engel olma yargıla", "Türkiye'de katil istemiyoruz" ve "çocuklar ölürken sessiz kalma" sloganları atan grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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