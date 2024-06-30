Üye Girişi
Haberler

Mazıdağı'nda TIR ve otomobil çarpışması sonucu hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada 8 aylık hamile olan kadın ve bebeği hayatını kaybetti.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, karnındaki 8 aylık bebeği kaybeden Özlem Nerse Karakaş da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Mazıdağı ilçesi Mardin-Diyarbakır kara yolu Mazıdağı Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 16 ASG 012 plakalı TIR ile 34 BEJ 927 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki Mehmet K. (35), Rojbin N. (31), Suphiye N. (11), Rojbin N. (30), Halil Ç. (31) ve 8 aylık hamile Özlem Nerse Karakaş yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Özlem Nerse Karakaş, bebeğini kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan Karakaş, daha sonra Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ancak bu sabah hayatını kaybetti.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Hastane morguna götürülen Karakaş'ın cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Derik ilçesinde toprağa verilecek. Diğer yaralılardan Rojbin N.'nin de hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, TIR şoförü tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Diğer yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mazıdağı Kavşağı'ndaki ışıklarda bekleyen otomobilin yeşil ışığın yanmasıyla hareket ettiği, bu sırada hızla gelen TIR'ın kırmızı ışıkta durmayarak otomobile çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mazıdağı trafik Mardin Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

 Erdoğan kurmaylarına 'Tamam mı devam mı?' diye sordu! MYK'dan CHP ile diyaloğa devam kararı çıktı

Erdoğan kurmaylarına "Tamam mı devam mı?" diye sordu! MYK'dan CHP ile diyaloğa devam kararı çıktı

 Zonguldak'ta mayın alarmı! Denize girişler yasaklandı, SAS komandoları bölgede

Zonguldak'ta mayın alarmı! Denize girişler yasaklandı, SAS komandoları bölgede

Bakmadan Geçme

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Almanya Danimarka maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almanya Danimarka maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 30 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 30 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 30 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 30 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Almanya Danimarka maçı neden durdu, ne oldu? Almanya Danimarka maçı iptal mi oldu, ertelendi mi? 1 Temmuz Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 1 Temmuz burç yorumları nedir? Almanya Danimarka maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Almanya Danimarka maçı ne oldu? Almanya Danimarka maçı CANLI izle! (EURO 2024) Almanya Danimarka EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? İsviçre İtalya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İsviçre İtalya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
Bankalar bildirimde bulundu! Kredi kartlarında yeni dönem yarın başlıyor

Bankalar bildirimde bulundu! Kredi kartlarında yeni dönem yarın başlıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title