Mazhar Alanson'un akşam vereceği konser iptal edildi
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Şarkıcı, gitarist, söz yazarı ve oyuncu Mazhar Alanson'un akşam Üsküdar'da vereceği konser iptal edildi.
Şarkıcı, gitarist, söz yazarı ve oyuncu Mazhar Alanson'un akşam Üsküdar'da vereceği konser iptal edildi.
Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan konserde ünlü sanatçı, yakın arkadaşı ve aynı zamanda MFÖ grubunda birlikte çalıştığı Özkan Uğur'un vefatı nedeniyle sahneye çıkamayacak.
Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel