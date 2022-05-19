Mazgaldan çıkan hırsızın bekçilere yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

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Mazgaldan çıkan hırsızın bekçilere yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Mazgaldan çıkan hırsızın bekçilere yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı

Kayseri'de bir binanın bodrum katına hırsızlık için girdiği iddia edilen zanlının, mazgaldan çıkarken bekçilere yakalanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayseri'de bir binanın bodrum katına hırsızlık için girdiği iddia edilen zanlının, mazgaldan çıkarken bekçilere yakalanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Alp Sokak'ta hırsızlık için bir binanın bodrum katına girdiği iddia edilen kişiyi çevredekiler fark etti.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve bekçiler sevk edildi.

Bodrum katındaki mazgalı çıkartarak olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı bekçilere yakalandı. Üst araması yapılan zanlı gözaltına alındı.

Hırsızlık zanlısının binanın bodrum katındaki mazgaldan çıkarken bekçilere yakalanması apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Kazım Karabekir, Hırsızlık, Kayseri, Bodrum, Güncel, Haberler

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