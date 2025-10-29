Mazgal Altında Mahsur Kalan Kedi Yavrusu Kurtarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kedi yavrusu mazgal altında mahsur kaldı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ekipleri, mazgal kapaklarını kaldırarak kedi yavrusunu kurtardı ve hayvan barınağına teslim etti.
Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda belediye ek binası önündeki mazgalın altında bir kedi yavrusunun mahsur kaldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri mazgal kapaklarını kaldırarak kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.
Daha sonra kedi yavrusu İnegöl Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel