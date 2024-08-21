Mazerete bağlı yer değişikliği için atama süreci başlıyor

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mazerete bağlı yer değişikliği için başvuran ancak tercih ettiği eğitim kurumlarına atanmayan öğretmenlerin mağdur olmamaları için mazeretlerinin bulunduğu illerdeki eğitim kurumlarına atamalarının yapılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak öğretmenlerimizin taleplerini mümkün olduğunca karşılamak, huzurlu ve mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda öğretmenlerimizle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. 2024 yılı yaz tatili mazerete bağlı yer değişikliğine başvuruda bulunan öğretmenlerimizin atamasını gerçekleştirerek taleplerini karşılamıştık. Tercih ettiği eğitim kurumlarından birine atanamayan öğretmen arkadaşlarımızın mağdur olmamaları için mazeretlerinin bulunduğu ildeki eğitim kurumlarımıza atamalarını gerçekleştireceğiz. Mazerete bağlı yer değişikliğinde tercih ettiği eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenlerimizin 22-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden atama başvuruları alınacak, 26 Ağustos 2024 tarihinde atamaları gerçekleşecektir."