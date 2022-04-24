MAZANDARAN - İran'da başıboş leopar korku saçtı
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İran'ın Mazenderan eyaletine bağlı Kaimşehr kentinde başıboş leopar, halka korku verdi.
İran'ın Mazenderan eyaletine bağlı Kaimşehr kentinde başıboş leopar, halka korku verdi.
Tasnim Haber Ajansına konuşan Kaimşehr Çevre Koruma Dairesi Başkanı Mustafa Arab, başıboş leoparın yerel saatle 06.00 sularında kentteki bir banka binasının tabelasının üzerinde görüldüğünü söyledi.
Arab, leoparın etraftaki insanların korku ve telaşla bağrışmaları sonrasında bulunduğu yerden kaçarak bir evin bahçesine gizlendiğini aktardı.
Sosyal medyada, leoparın Kaimşehr sokaklarında oradan oraya koştuğu ve insanların kaçıştığı görüntüler yer aldı.
4 saat süren çalışma sonunda yakalandı
İranlı yetkili Arab, "Çevre koruma ve itfaiye ekiplerinin 4 saatlik uğraşı sonrasında leopar, Kaimşehr tren yolu yakınlarındaki bir bahçede uyuşturucu iğneyle bayıltılarak yakalandı." dedi.
Yakalama esnasında 2 polisin yaralandığını dile getiren Arab, leoparın Sari Yaban Hayatı Koruma Alanı'na götürüldüğünü belirtti.
Arab, leoparın nereden geldiğine dair bilgi vermedi.