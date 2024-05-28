Mayseri Baro Başkanı Ali Köse ve yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Mayseri Baro Başkanı Ali Köse ve yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Köse ve yönetimi, Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükkılıç, başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Köse de Başkan Büyükkılıç'ı yeniden büyükşehir belediye başkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederek, başarı diledi.