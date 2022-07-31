Maymun Çiçeği Vakalarının Arttığı New York'ta Acil Durum İlan Edildi NEW YORK, 31 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinin Brooklyn semtindeki maymun çiçeği aşı merkezinde kuyrukta bekleyen insanlar, 30 Temmuz 2022. New York Valisi Kathy Hochul, artan maymun çiçeği vakaları nedeniyle Cuma gecesi eyalette acil durum ilan etmişti. NEW YORK, 31 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinin Brooklyn semtindeki maymun çiçeği aşı merkezinde kuyrukta bekleyen insanlar, 30 Temmuz 2022. New York Valisi Kathy Hochul, artan maymun çiçeği vakaları nedeniyle Cuma gecesi eyalette acil durum ilan etmişti. (Fotoğraf: Michael Nagle/Xinhua) Xinhua / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Brooklyn New York Güncel Haberler

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