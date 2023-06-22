Mayısta Trafiğe Kaydı Yapılan Araç Sayısı Yüzde 24,5 Arttı. Bunda Kurlar ve Enflasyona Bağlı Fiyat Artışı Beklenti Etkili Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında 223 bin 541 taşıtın trafiğe kaydedildiğini, mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısının 27 milyon 334 bin 424 olduğunu açıkladı. Mayıs ayında traiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 24,5 arttı. Bu artışta, seçimlerin ardından döviz kurları ve enflasyona bağlı fiyat artışı beklentisi etkili oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında 223 bin 541 taşıtın trafiğe kaydedildiğini, mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısının 27 milyon 334 bin 424 olduğunu açıkladı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 24,5 arttı. Bu artışta, seçimlerin ardından döviz kurları ve enflasyona bağlı fiyat artışı beklentisi etkili oldu.

TÜİK, mayıs 2023 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; mayıs ayında 223 bin 541 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,4'ünü motosiklet, yüzde 38,8'ini otomobil, yüzde 8,7'sini kamyonet, yüzde 4,4'ünü traktör, yüzde 2,0'ını kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

FİYAT ARTIŞI BEKLENTİSİ TAŞIT ALIMINI ARTIRDI

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 24,5 arttı. Bu artışta, seçimlerin ardından döviz kurları ve enflasyona bağlı fiyat artışı beklentisi etkili oldu. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 263,4, traktörde yüzde 29,5, otomobilde yüzde 28,2, motosiklette yüzde 25,1, kamyonda yüzde 13,7, kamyonette yüzde 9,7, minibüste yüzde 4,9 artarken otobüste yüzde 19,8 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 98,3 ARTTI

TÜİK verilerine göre mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan motorlu kara taşıtı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98,3 artış gösterdi. Mayısta geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 189,3, minibüste yüzde 125,5, motosiklette yüzde 125,0, kamyonda yüzde 101,7, otomobilde yüzde 86,2, otobüste yüzde 84,2, kamyonette yüzde 68,3 ve traktörde yüzde 50,5 arttı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI MAYIS AYI SONU İTİBARIYLA 27 MİLYON 334 BİN 424 OLDU

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 27 milyon 334 bin 424 oldu. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,5'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü motosiklet, yüzde 16,0'ını kamyonet, yüzde 7,8'ini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

MAYIS AYINDA 1 MİLYON 104 BİN 572 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

TÜİK verilerine göre, sayın ayında 1 milyon 104 bin 572 adet taşıtın devri yapıldı. Mayısta devriyapılan taşıtların yüzde 67,2'sini otomobil, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 10,7'sini motosiklet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE 863 BİN 955 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 83,0 artarak 863 bin 955 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 24,9 azalarak 12 bin 55 adet oldu. Böylece ocak-mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 851 bin 900 adet artış gerçekleşti.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 66,8'İ BENZİN YAKITLIDIR

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 359 bin 194 adet otomobilin yüzde 66,8'i benzinli, yüzde 20,1'i dizel, yüzde 8,6'sı hibrit, yüzde 2,8'i elektrikli ve yüzde 1,7'si LPG'li oldu. Mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 630 bin 136 adet otomobilin ise yüzde 36,5'i dizel, yüzde 34,4'ü LPG'li, yüzde 27,6'sı benzinli, yüzde 1,1'i hibrit ve yüzde 0,2'si elektrikli araçlardan oluştu.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 359 bin 194 adet otomobilin yüzde 35,8'i 1300 ve altı, yüzde 24,5'i 1401-1500, yüzde 20,6'sı 1301-1400, yüzde 8,9'u 1501-1600, yüzde 6,7'si 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.