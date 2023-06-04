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Mayısta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Mayısta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında mayıs ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Opel ve Peugeot oldu.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında mayıs ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Opel ve Peugeot oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 70,9 artarak 111 bin 356 seviyesinde gerçekleşti.

Mayısta otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,5 artarak 87 bin 218 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 79,9 yükselişle 24 bin 138'e ulaştı. Böylece otomotiv satışlarındaki rekor serisi mayıs ayında da devam etti.

Toplam pazarda ilk 5

AA muhabirinin ODMD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 18 bin 844 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 10 bin 671 adetle Opel ve 9 bin 954 satışla Peugeot takip etti.

Renault, 9 bin 553 satışla dördüncü ve Ford 9 bin 253 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışları

Mayıs ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 13 bin 624 ile Fiat oldu. Fiat'ı 8 bin 798 satışla Opel ve 8 bin 554 satışla Renault izledi.

Volkswagen, 7 bin 512 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Peugeot, 6 bin 855 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Mayısta 306 adet Togg satıldı

ODMD marka listesine Togg ve Çinli Leapmotor'un da dahil olmasıyla marka sayısı 48'e çıktı. Geçen ay Smart ve Lamborghini hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Togg'un satışları mayıs ayı için 306 adet olarak gerçekleşti.

Lüks otomobil grubunda mayısta 96 Porsche, 86 Maserati, 57 Lexus, 32 Jaguar, 5 Aston Martin, 2 Ferrari ve 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, geçen ay 6 bin 58 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 5 bin 220 satışla Fiat ve 3 bin 99 satışla Peugeot izledi.

Citroen, 2 bin 921 satışla dördüncü ve Opel 1.873 satışla beşinci oldu.

Mayıs ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM

ALFA ROMEO

428428

00428428
ASTON MARTIN

55

0055
AUDI

2,0062,006

002,0062,006
BENTLEY

11

0011
BMW

2,1572,157

002,1572,157
CHERY

3,5093,509

003,5093,509
CITROEN

5,6075,607

2,9212,92108,5288,528
CUPRA

451451

00451451
DACIA

2,8372,837

002,8372,837
DFSK

3535

003535
DS

433433

00433433
FERRARI

22

0022
FIAT13,49912513,6244,8194015,22018,31852618,844
FORD743,1213,1956,029296,0586,1033,1509,253
HONDA02,2282,228

002,2282,228
HYUNDAI3,3826103,992

5135133,3821,1234,505
ISUZU

05224629852246298
IVECO

0

3333330333333
JAGUAR

3232

003232
JEEP

325325

00325325
KARSAN

037

3737037
KIA

1,8901,890

13013002,0202,020
LAMBORGHINI

00

0000
LAND ROVER

192192

52520244244
LEAPMOTOR

5050

005050
LEXUS

5757

005757
MASERATI

8686

008686
MAZDA

2020

002020
MERCEDES-BENZ

1,2561,256

11711701,3731,373
MG

790790

00790790
MINI

315315

00315315
MITSUBISHI

2424

0002424
NISSAN

1,0661,066

0001,0661,066
OPEL

8,7988,798

1,8731,873010,67110,671
PEUGEOT

6,8556,855

3,0993,09909,9549,954
PORSCHE

9696

009696
RENAULT7,4841,0708,554

9999997,4842,0699,553
SEAT

831831

00831831
SKODA

2,7592,759

002,7592,759
SKYWELL

5050

005050
SMART

0

0000
SSANGYONG

1616

1041040120120
SUBARU

163163

00163163
SUZUKI

227227

00227227
TOGG306

306

03060306
TOYOTA2,9398963,835

9329322,9391,8284,767
VOLKSWAGEN

7,5127,512

1,4521,45208,9648,964
VOLVO

603603

00603603

TOPLAM: 27,68459,53487,21810,93713,20124,13838,62172,735111,356

Kaynak: AA / Abdulselam Durdak - Güncel

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