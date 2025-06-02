Mayıs Dış Ticaret Verileri: İhracat %2,7, İthalat %2,1 Arttı

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artışla 24 milyar 834 milyon dolara, ithalat yüzde 2,1 yükselişle 31 milyar 304 milyon dolara çıktı.

Ticaret Bakanlığının mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat mayısta 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 2,7 artışla 24 milyar 834 milyon dolar, ithalat yüzde 2,1 yükselişle 31 milyar 304 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 2,4 artarak 56 milyar 138 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, bu dönemde yüzde 0,1 artışla 6 milyar 470 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 0,4 puan artarak yüzde 79,3'e çıktı. Enerji verileri hariç tutulduğunda söz konusu oran 1,3 puan azalarak yüzde 87'ye gerilerken enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise 1,2 puan artışla yüzde 93,1'e ulaştı.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat yüzde 0,2 azalış ve 12 milyar 264 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 0,5 artış ve 8 milyar 571 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 28,4 artış ve 3 milyar 635 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 95 (23 milyar 599 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3 (750 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,4 (359 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Mayısta en fazla ihracat yapılan ülke 2 milyar 97 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 512 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 500 milyon dolarla İngiltere geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47,8 olarak hesaplandı.

Mayısta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 10 milyar 858 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB), 4 milyar 15 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ve 3 milyar 727 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İthalat verileri

Mayısta en çok ithalat yüzde 0,6 artış ve 21 milyar 257 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 12,9 artış ve 5 milyar 571 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 1,3 azalışla ve 4 milyar 450 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.

Sektörlere göre ithalat payları yüzde 84,2 ile imalat sanayisinde (26 milyar 342 milyon dolar), yüzde 8,7 ile madencilik ve taş ocakçılığında (2 milyar 732 milyon dolar), yüzde 4,4 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (1 milyar 380 milyon dolar) hesaplandı.

Mayısta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 316 milyon dolarla Çin, 3 milyar 251 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 686 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 59,5 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 10 milyar 227 milyon dolarla AB, 8 milyar 571 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 6 milyar 67 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 12,1 arttı

GTS kapsamında ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 3,5 artarak 110 milyar 947 milyon dolar, ithalat yüzde 5,7 yükselerek 152 milyar 3 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 4,7 artışla 262 milyar 950 milyon dolar olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 12,1 yükselişle 41 milyar 56 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 72,99 olarak hesaplandı.