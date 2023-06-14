Mayıs Ayında Türkiye Genelinde Yağışlar Normalin Üzerinde Gerçekleşti

Son yıllarda azalan yağışlar ve artan sıcaklıklar nedeniyle kuraklık riski yaşayan Türkiye'de, nisan ayından sonra mayıs yağışları da sevindirdi. Güneydoğu haricindeki 6 bölgede, 1991-2020 normali ve geçen yıla göre en yüksek yağış seviyelerine ulaşıldı. Mayısta Türkiye genelinde metrekareye ortalama 66,8 kilogram yağış düştü.

SON yıllarda azalan yağışlar ve artan sıcaklıklar nedeniyle kuraklık riski yaşayan Türkiye'de, nisan ayından sonra mayıs yağışları da sevindirdi. Güneydoğu haricindeki 6 bölgede, 1991-2020 normali ve geçen yıla göre en yüksek yağış seviyelerine ulaşıldı. Mayısta Türkiye genelinde metrekareye ortalama 66,8 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı Mayıs ayı yağış raporu yayımlandı. Son yıllarda yağışların ciddi oranda düşmesi, artan sıcaklıklar, göller ve sulak alanlardaki su seviyelerindeki büyük düşüşlerle, kuraklık sinyalleri veren Türkiye'de, nisandan sonra mayısta da yağışlarda rekor düzeye ulaşan artışlar sevindirdi.

Marmara'da 49,6 kilogram olan mayıs ayı yağışı, 45,1 kilogram normaline göre yüzde 10, 18 kilogram olan geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 100'den fazla arttı. Ege'de 95,5 kilogram olan mayıs ayı yağışı, 44,8 kilogram normaline göre ve 21,2 kilogram olan geçen yıl mayıs ayına yüzde 100'den fazla artış gösterdi. Akdeniz'de 66,6 kilogram olan mayıs ayı yağışı, 43,9 kilogram olan normaline göre yüzde 52, 36,2 kilogram geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 84 yükseldi. İç Anadolu'da 58,8 kilogram olan mayıs ayı yağışı, 50,2 normaline göre yüzde 17, 37,7 kilogram geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 56 arttı. Karadeniz'de 78,4 kilogram olan mayıs ayı yağışı, 62,2 kilogram normaline göre yüzde 26, 50,3 kilogram olan geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 56 yükseldi. Doğu Anadolu'da 73,7 kilogram olan mayıs ayı yağışı, 65,3 kilogram normaline göre yüzde 13, 68,5 kilogram geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 8 artış gösterdi. Güneydoğu Anadolu'da 24,2 kilogram olan mayıs yağışı, 40,4 kilogram normaline göre yüzde 40, 56,6 kilogram geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 57 düşüş gösteren tek bölge oldu.