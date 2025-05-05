Mayıs Ayında Kiralara Yüzde 48,73 Zam Geliyor

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan 2025 enflasyon verilerine göre kira artış oranı mayısta en fazla yüzde 48,73 olarak uygulanacak.

TÜİK'in nisan ayına ait enflasyon verilerini açıklamasıyla kira artış oranları da yeniden belirlendi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Nisan 2025'te, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 arttı.

Enfasyonun belirlenmesi ile birlikte kira artış oranı da yeniden belirlendi. Buna göre kira kontrat süresi bu ay dolan işletme ve ev sahipleri kiralarına en fazla yüzde 48,73 oranında zam yapacak.

Geçen ay bu oran yüzde 51,26 olmuştu.