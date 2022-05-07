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Mayıs ayında karla mücadele çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Hasan Fehmi Demir - Güncel
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Mayıs ayında karla mücadele çalışmaları devam ediyorRİZE Doğu Karadeniz bölgesinde bu yıl ağır geçen kış mevsimi ilkbahara da yansıdı.

RİZE (İHA) - Mayıs ayında karla mücadele çalışmaları devam ediyor

RİZE Doğu Karadeniz bölgesinde bu yıl ağır geçen kış mevsimi ilkbahara da yansıdı. Mayıs ayında yüksek kesimlerinde kar yağışı görülen Rize'de Rize İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Rize İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası ile Güneysu ilçe bağlantı yolunda sürdürülen çalışmalar neticesinde kar ile kapalı olan yol iş makineleri ile açıldı. Yaylada kar kalınlığının 3-4 metreyi bulduğu gözlendi.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir - Güncel

Doğu Karadeniz, Mayıs, Rize, kar, Güncel, Haberler

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