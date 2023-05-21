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Mayıs ayında kar yağdı, vatandaş yeniden soba kurdu

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Mayıs ayında kar yağdı, vatandaş yeniden soba kurdu Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin yüksek kesimlerine mayıs ayının son günlerine rağmen kar yağarken, vatandaşlar ise soba yakmak zorunda kaldı.

Mayıs ayında kar yağdı, vatandaş yeniden soba kurdu

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin yüksek kesimlerine mayıs ayının son günlerine rağmen kar yağarken, vatandaşlar ise soba yakmak zorunda kaldı.

Bölgede etkili olan sağanak yağış, Adilcevaz ilçesi sınırlarındaki Süphan Dağı'na kar olarak düştü. Dağın eteğindeki yüksek rakımlı köylerde kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığında düşüş yaşanırken, vatandaşlar ise yazı beklerken soba yakmak zorunda kaldı.

Orhan Gezer isimli vatandaş, yüksek kesimlerde kar yağışının olduğunu belirterek, "Hava bir türlü ısınamadı. Kalın giysi giymek zorunda kalıyoruz" dedi

Orhan Emen ise yazı beklerken kar yağışının etkili olduğunu söyleyerek, "Havalar bir türlü ısınamayınca soba yakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orhan Emen - Güncel

Adilcevaz Bitlis Güncel Haberler

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