Mayıs ayında kar sürprizi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mayıs ayında kar sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Mayıs ayında kar sürprizi

Sivas'ta Mayıs ayında etkili olan kar yağışı ve sis şaşkınlığa neden oldu.

KOYULHİSAR, SİVAS (İHA) - Sivas'ta Mayıs ayında etkili olan kar yağışı ve sis şaşkınlığa neden oldu.

Sivas'ta Mayıs ayının ilk haftalarında yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı görenleri şoke etti. Hava sıcaklıklarının bir anda sıfırın altına düşmesi ile 2 bin 10 rakımlı Geminbeli geçidi, bin 950 rakımlı Çamlıbel geçidi ve Koyulhisar ilçesinde bulunan bin 800 rakımlı Eğriçimen yaylası beyaza büründü. Çamlıbel geçidinde kar yağışıyla birlikte etkili olan sis ise görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürürken sürücülere zor anlar yaşattı.

(Mustafa Kurtulan /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Koyulhisar, Sivas, Mayıs, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title