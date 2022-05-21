Mayıs ayında Iğdır'ın yüksek kesimlerine kar yağdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mayıs ayında Iğdır'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

İhlas Haber Ajansı - Sebahattin Yum - Güncel
 - Güncelleme:

- Mayıs ayında Iğdır'ın yüksek kesimlerine kar yağdı Iğdır ile Ağrı arasında yer alan, 5 bin 137 metrelik rakımıyla "Türkiye'nin çatısı" olan Ağrı Dağı ile Pamuk Dağı ve Zor Dağlarına kar yağdı, Mayıs ayında dağlar beyaza büründü.

- Mayıs ayında Iğdır'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

IĞDIR - Iğdır ile Ağrı arasında yer alan, 5 bin 137 metrelik rakımıyla "Türkiye'nin çatısı" olan Ağrı Dağı ile Pamuk Dağı ve Zor Dağlarına kar yağdı, Mayıs ayında dağlar beyaza büründü.

Doğu'nun Çıkurova'sı Iğdır'da yaklaşık olarak bir aydır kent merkezinde etkili olan yağmur yüksek kesimlerde kar yağışı olarak etkisini gösterdi. Sıcaklıklarının hissedilir derecede azaldığı kentte Ağrı Dağı, Pamuk Dağı ve Zor Dağlarını kaplayan sislerin ve bulutların çekilmesi ile birlikte dağlara yağan kar örtüsü de gözüktü. Ayrıca Iğdır'ın yüksek kesimlerinde yer alan birçok köyde de kar yağışı etkili oldu.

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Güncel

Toros Dağları, Mayıs, Iğdır, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title