Üye Girişi
Haberler

Mayıs Ayında Enflasyon Yüzde 75,45'e Yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mayıs ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 3,37 artış gösterdi ve yıllık enflasyon yüzde 75,45'e yükseldi. Giyim ve ayakkabı grubu en yüksek artışı gösteren ana grup oldu.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,37 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 75,45'e seviyesine yükseldi. 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 9,60 ile giyim ve ayakkabı oldu.

TÜİK,  mayıs ayına ilişkin TÜFE verilerini duyurdu. TÜFE'deki değişim 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,85 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,80 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,01 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,60 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı mayıs ayı itibarıyla, 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 114 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 72,99, aylık yüzde 3,77 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,77, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 23,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 66,53 oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Güncel Haberler

Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

Bakmadan Geçme

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne demek? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programı nedir? Hakkari Belediye Başkanı Akış'ın yerine kim atandı? Hakkari Belediye Başkanı kim? ALİ ÇELİK KİMDİR? Hakkari Valisi Ali Çelik kimdir, kaç yaşında, yeni görevi ne? Kira zam sınırı ne zaman kalkacak? Yüzde 25 kira zam sınırı kalktı mı? Temmuz'da kiraya ne kadar zam yapılabilir? İL DIŞI BAŞVURU EKRANI! Öğretmen il dışı atama başvuruları başladı mı, başvuru ekranı ne zaman açılacak? Et fiyatları neden düştü? 1 kilo et kaç TL 2024? Inditex indirimi ne zaman 2024? Inditex Haziran ayı indirimleri ne zaman başlayacak? Hangi markalara indirime girecek? HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU? 2024 Haziran kira artışı ve kira zammı ne kadar olur? Hakkari Belediye Başkanı kimdir? Hakkari Belediye Başkanı neden gözaltına alındı, olay ne? Mayıs ayı enflasyon oranı ne? Mayıs ayında enflasyon yüzde kaç arttı? MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Beş aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? TÜİK MAYIS ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI! 2024 Mayıs ayı enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 YKS SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA! YKS ne zaman, saat kaçta? Kurban Bayramı'nın 1 günü hava nasıl olacak? İstanbul'da Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? #128226 ALES 2 NE ZAMAN 2024? #9997 ALES başvuruları ne zaman, hangi tarihte? ALES başvuru ücreti ne kadar?
Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar

Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title