Mayıs Ayında Çin'in Büyük Limanlarındaki Konteyner Hacminde İstikrarlı Büyüme Gerçekleşti - Haberler

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Mayıs Ayında Çin'in Büyük Limanlarındaki Konteyner Hacminde İstikrarlı Büyüme Gerçekleşti

Xinhua - Güncel
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Mayıs Ayında Çin'in Büyük Limanlarındaki Konteyner Hacminde İstikrarlı Büyüme Gerçekleşti

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı'ndan Perşembe günü alınan verilere göre, ülkenin büyük limanlarındaki konteyner işlem hacmi Mayıs ayında bir yıl öncesine göre yüzde 4,2 artışla 23 milyon TEU'nun (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) üzerine çıktı.

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı'ndan Perşembe günü alınan verilere göre, ülkenin büyük limanlarındaki konteyner işlem hacmi Mayıs ayında bir yıl öncesine göre yüzde 4,2 artışla 23 milyon TEU'nun (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) üzerine çıktı. Bakanlıktan alınan verilere göre, Mayıs ayında gözlem altındaki büyük limanların kargo hacmi, Nisan ayına göre günlük ortalama yüzde 3,2 artışla 1,03 milyar tona ulaştı.

Shanghai Limanı'nda işlenen konteyner hacmi, Mayıs ayında aylık ortalama yüzde 7 günlük artışla 3,41 milyon TEU seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, ülkenin en büyük konteyner limanlarından birinde daha güçlü bir toparlanma ivmesi gerçekleştiğini gösteriyor. Çin, özellikle Yangtze Nehri Deltası ve Beijing-Tianjin-Hebei bölgesi gibi alanlarda salgın kontrolünü suyolu taşımacılığı ve üretimi ile koordine etme çabalarını yoğunlaştırdı. Bakanlık, kilit limanlarda 24 saat operasyonların sağlanması, suyolu taşımacılığının koordine edilmesi ve tıkanmasının önlenmesi ile teknolojinin yardımıyla temassız araçların teşvik edilmesi gibi önlemlerin alındığını belirtti.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti ulaştırma bakanlığı Pekin Güncel Haberler

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