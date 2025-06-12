Mayıs 2025, Son 55 Yılın En Sıcak Mayıs Ayı Oldu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mayıs 2025'in son 55 yılın en sıcak mayıs ayı olduğunu açıkladı. Sıcaklıklar, genel normallerin üzerinde seyrederken, en düşük sıcaklık Kangal'da -2,1°C, en yüksek sıcaklık ise Ceylanpınar'da 43,1°C olarak kaydedildi.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son 55 yılın en sıcak mayıs sıcaklığının geçen ay kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son 55 yılın en sıcak mayıs sıcaklığının geçen ay kaydedildiğini açıkladı.

Genel Müdürlüğün "2025 Yılı Mayıs Ayı Ortalama Sıcaklıklarının 1991-2020 Normallerine Göre Mukayesesi" raporunda, sıcaklıkların, Kızılcahamam çevresinde mevsim normallerinin altında; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin geneli, İç Anadolu Bölgesi'nin güneyi ve doğusu, Doğu Anadolu Bölge'sinin kuzey ve batısı dışında kalan kesimleri, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Adana, Alanya, Elmalı, Mut, Kale-Demre, Gökçeada, Bodrum, Bayburt çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde; yurdun diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleştiği bildirildi.

En düşük sıcaklık Kangal'da, en yüksek sıcaklık Ceylanpınar'da kaydedildi

Raporda, 1991-2020 normalleri mayıs ayı ortalama sıcaklığının 17,1 derece olduğuna işaret edilerek, bu yıl sıcaklığın 18 derece olarak gerçekleştiği belirtildi.

Raporda şunlar kaydedildi:

"2025 yılı mayıs ayı, 1991-2020 normalleri mayıs ayı ortalamasının 0,9 derece üzerinde gerçekleşmiştir. 2025 yılı mayıs ayı, son 55 yılın en sıcak 9'uncu mayıs ayı olarak kayıtlara geçmiştir.

2025 yılı mayıs ayında ekstrem sıcaklıklara bakıldığında ise mayıs ayında en düşük sıcaklık -2,1 derece ile Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 43,1 derece ile Ceylanpınar'da tespit edilmiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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