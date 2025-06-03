Mayıs 2025 Enflasyon Oranı Açıklandı: TÜİK %35,41, ENAG %71,23

Türkiye'de Mayıs ayı enflasyonu TÜİK tarafından yıllık bazda yüzde 35,41 olarak açıklandı. Bağımsız araştırma kuruluşu ENAG'ın hesapladığı enflasyon ise yüzde 71,23. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2025 enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs ayında bir önceki aya oranla yüzde 1,53; 2024'ün Mayıs ayına göre ise yüzde 35,41 arttı.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri TÜİK'in verilerine göre, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 32,87, ulaştırmada yüzde 24,59, ve konutta yüzde 67,43 artış olarak hesaplandı.

Aynı harcama gruplarına aylık bazda (Nisan 2025'e kıyasla) bakıldığında ise, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,71 azalış, ulaştırmada yüzde 2,66 artış ve konutta yüzde 2,99 artış görüldüğü aktarıldı.

ENAG'ın enflasyon oranı TÜİK'in açıkladığının iki katı

Bağımsız araştırma kuruluşu ENAG'a (Enflasyon Araştırma Grubu) göre ise enflasyon yıllık bazda yüzde 71,23, bir önceki aya kıyasla da yüzde 3,66 artmış durumda:

DW / ET,MUK

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