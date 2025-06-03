Mayıs 2025 Enflasyon Oranı Açıklandı: TÜİK %35,41, ENAG %71,23

Mayıs 2025 Enflasyon Oranı Açıklandı: TÜİK %35,41, ENAG %71,23
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de TÜİK, Mayıs 2025 enflasyonunu yıllık %35,41 olarak duyururken, bağımsız araştırma kuruluşu ENAG, bu oranın %71,23 olduğunu açıkladı. Gıda, ulaşım ve konut gibi harcama gruplarındaki değişimler dikkat çekiyor.

Türkiye'de Mayıs ayı enflasyonu TÜİK tarafından yıllık bazda yüzde 35,41 olarak açıklandı. Bağımsız araştırma kuruluşu ENAG'ın hesapladığı enflasyon ise yüzde 71,23. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2025 enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs ayında bir önceki aya oranla yüzde 1,53; 2024'ün Mayıs ayına göre ise yüzde 35,41 arttı.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri TÜİK'in verilerine göre, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 32,87, ulaştırmada yüzde 24,59, ve konutta yüzde 67,43 artış olarak hesaplandı.

Aynı harcama gruplarına aylık bazda (Nisan 2025'e kıyasla) bakıldığında ise, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,71 azalış, ulaştırmada yüzde 2,66 artış ve konutta yüzde 2,99 artış görüldüğü aktarıldı.

ENAG'ın enflasyon oranı TÜİK'in açıkladığının iki katı

Bağımsız araştırma kuruluşu ENAG'a (Enflasyon Araştırma Grubu) göre ise enflasyon yıllık bazda yüzde 71,23, bir önceki aya kıyasla da yüzde 3,66 artmış durumda:

DW / ET,MUK

DW Türkçe'ye nasıl engelsiz erişebilirim?

Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
Hollanda'da hükümet düştü

Sığınmacılarla ilgili anlaşmazlık Avrupa ülkesinde hükümet düşürdü
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları karı-kocayı silahla vurdu, birinin durumu ağır

Tartışma kanlı bitti! Komşuları karı-kocayı silahla vurdu
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
CHP kurultay iddianamesi kabul edildi! İmamoğlu dahil 12 kişi için hapis isteniyor

CHP'nin kaderini belirleyecek iddianame kabul edildi
A Milli Takım'da iki isme geçiş töreni yapıldı

A Milli Takım'da yeni evlenen yıldıza geçiş töreni yapıldı
Bakan Şimşek son enflasyon rakamlarını yorumladı

Bakan Şimşek son rakamları yorumladı! Son 3 yılın dip noktası
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Amara Diouf transferinde dikkat çeken vasiyet detayı

Amara Diouf transferinde dikkat çeken vasiyet detayı
Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı

Kamerayla görüntülerken saldırdı! Peşini bir an olsun bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.