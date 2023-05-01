Mayıs 2023 Dünya Gündemi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Konseyi Liderler Zirvesi, Japonya'daki G7 Zirvesi ve Norveç'teki NATO gayriresmi dışişleri bakanları toplantısı, mayıs ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Konseyi Liderler Zirvesi, Japonya'daki G7 Zirvesi ve Norveç'teki NATO gayriresmi dışişleri bakanları toplantısı, mayıs ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Mayıs ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Mayıs

ABD Başkanı Joe Biden, ABD-Filipinler ittifakı, ekonomik işbirliği ve halklar arası ilişkiler konulu ikili görüşmeler için Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ı ağırlayacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan Özel Temsilcileri toplantısına ev sahipliği yapacak.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Mahkemesinde, Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) eski üyesi ve komutanlarından Pjetër Shala'nın duruşması düzenlenecek.

2 Mayıs

New York'ta, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, E. Jean Carroll tarafından tecavüzle suçlandığı hukuk davası başlayacak.

Brüksel'de Sırbistan ve Kosova liderleri, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğundaki Belgrad-Priştine Diyaloğu kapsamında buluşacak.

3 Mayıs

ABD Merkez Bankası faiz oranı kararını açıklayacak.

Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinde oy verme işlemi başlayacak.

Brüksel'de Dünya Basın Özgürlüğü gününde AB tarafından Daphne Caruana Galizia Gazetecilik Ödülü töreni düzenlenecek.

4 Mayıs

ABD'de istihdam verileri açıklanacak.

Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için Bulgaristan'da oy verme işlemi başlayacak.

5 Mayıs

Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Ukrayna, İran, Irak, Kuveyt, Mısır, Ürdün, Umman, Libya, Cezayir, Çin, Japonya, Bahreyn, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Macaristan, İspanya ve İrlanda'daki Türk vatandaşları, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gidecek.

Kırgızistan'da anayasanın kabul edilişinin yıl dönümü resmi programla kutlanacak.

7 Mayıs

MTV Film ve TV Ödülleri açıklanacak.

Formula 1 Miami Grand Prix'si yapılacak.

8 Mayıs

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'nın başkenti Moskova'ya resmi ziyarette bulunacak.

Brüksel'de 4 gün süresince Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumları yapılacak.

9 Mayıs

New York'ta Pulitzer Ödülleri açıklanacak.

AB'nin sembolik kuruluş tarihinde "Avrupa Günü" kutlamaları yapılacak.

10 Mayıs

Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı yapılacak.

Eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile UÇK yöneticilerinin Lahey'deki Özel Mahkemede duruşmaları devam edecek.

11 Mayıs

G7 maliye bakanları, Japonya'nın Niigata eyaletinde üç gün sürecek toplantıda bir araya gelecek.

12 Mayıs

ABD Başkanı Biden, ikili savunma ilişkileri ve transatlantik güvenliği konulu görüşmelerde bulunmak üzere İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i Beyaz Saray'da ağırlayacak.

G7 bilim ve teknoloji bakanları, Japonya'nın Miyagi eyaletinde 3 gün sürecek toplantıda bir araya gelecek.

G7 eğitim bakanları, Japonya'nın İşikawa eyaletinde 4 gün sürecek toplantıda görüşecek.

13 Mayıs

Brüksel'de AB ve Asya Pasifik ülkelerinin dışişleri bakanları toplanacak.

G7 sağlık bakanları, Japonya'nın Nagazaki eyaletinde iki gün sürecek toplantıda buluşacak.

14 Mayıs

Arnavutluk'ta yerel seçimler düzenlenecek.

15 Mayıs

İsrail'in 1948'teki kuruluşu sırasında Filistinlilere uyguladığı tehcir ve kıyımın anıldığı Büyük Felaket (Nekbe) günü etkinlikleri gerçekleştirilecek.

16 Mayıs

Brüksel'de 2 gün sürecek Avrupa Konseyi Liderler Zirvesi yapılacak.

19 Mayıs

Japonya G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. ABD, Kanada, Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere liderleri Zirve'de bir araya gelecek.

İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı işgal ettiği günü anma etkinlikleri kapsamında fanatik Yahudi yerleşimciler provokatif "Bayrak Yürüyüşü"nü geçekleştirilecek.

21 Mayıs

Yunanistan'da genel seçimler düzenlenecek.

22 Mayıs

ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya'yı ziyaret edecek.

Brüksel'de 2 gün sürecek AB ülkelerinin savunma bakanları toplantısı düzenlenecek.

24 Mayıs

Avustralya'nın ev sahipliğinde Dörtlü Güvenlik Diyaloğu ülkelerinin liderleri Sydney kentinde bir araya gelecek.

28 Mayıs

Azerbaycan'da cumhuriyetin kuruluşunun 105. yılı kutlanacak.

30 Mayıs

NATO'nun en geniş çaplı tatbikatlarından DEFENDER-Europe 23, 8 AB ülkesinde yapılacak.

31 Mayıs

NATO gayriresmi dışişleri bakanları toplantısı Oslo'da düzenlenecek.