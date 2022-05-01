Mayıs 2022 Dünya Gündemi

Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin gelişmelerin yanı sıra Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ile Dış İlişkiler Konseyi toplantıları, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu Toplantısı, İngiltere, Galler ve İskoçya'da yerel seçimler, Kuzey İrlanda'da yerel parlamento seçimi, mayıs ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Mayıs ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Mayıs

Dünyanın farklı ülkelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanlığı ABD'ye geçecek.

2 Mayıs

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 3 gün sürecek Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu toplantısı başlayacak.

3 Mayıs

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine yönelik üçüncü görüşme yapılacak.

4 Mayıs

İtalya'da Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından oluşturulan Gıda Krizine Karşı Küresel Ağın hazırladığı Küresel Gıda Krizi 2022 Raporu açıklanacak.

5 Mayıs

İngiltere, Galler ve İskoçya'da yerel seçimler, Kuzey İrlanda'da yerel parlamento seçimi yapılacak.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, İngiltere'yi ziyaret edecek.

Polonya'da Ukrayna için uluslararası bağış konferansı düzenlenecek.

10 Mayıs

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, parlamentoda yeni yasama döneminin açılışını gerçekleştirecek.

Brüksel'de AB tarafından Suriye Konferansı yapılacak.

12 Mayıs

ABD Başkanı Joe Biden'ın katılımıyla Washington'da Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri konferansı düzenlenecek.

ABD, Endonezya, Almanya, Senegal ve Belize'nin başkanlığında çevrim içi Kovid-19 zirvesi yapılacak.

ABD ve ASEAN ülkeleri zirvesi düzenlenecek.

14 Mayıs

Eurovision Şarkı Yarışması'nın büyük finali İtalya'nın Torino kentinde yapılacak.

15 Mayıs

ABD işgalindeki Okinawa'nın Japonya egemenliğine iade edilmesinin 50. yıl dönümü kutlanacak.

16 Mayıs

Brüksel'de AB Dış İlişkiler Konseyi toplanacak.

Polonya'da NATO müttefiklerinin Defender- Europe 22 tatbikatı başlayacak.

ABD Başkanı Joe Biden, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Beyaz Saray'da ağırlayacak.

17 Mayıs

Brüksel'de AB Dış İlişkiler Konseyi savunma bakanlarının katılımıyla toplanacak.

18 Mayıs

Brüksel'de AB-Ermenistan Ortaklık Konseyi Toplantısı düzenlenecek.

Brüksel'de 2 gün sürecek Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu toplantısı başlayacak.

20 Mayıs

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dışişleri Bakanları dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Torino kentinde bir araya gelecek.

21 Mayıs

New York'ta Türk günü yürüyüşü yapılacak.

25 Mayıs

Siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin 2. yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlenecek.

28 Mayıs

Azerbaycan'da Bağımsızlık Günü kutlanacak.

30 Mayıs

Brüksel'de 2 gün sürecek AB Liderler Zirvesi başlayacak.

ABD genelinde Anma Günü (Memorial Day) kutlanacak.