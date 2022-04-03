MAYINLARIN İMHA EDİLDİKLERİ ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI - Haberler

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MAYINLARIN İMHA EDİLDİKLERİ ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MAYINLARIN İMHA EDİLDİKLERİ ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

İSTANBUL Boğazı açıkları ve İğneada açıklarında bulunan mayınların imha edilme anları Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

İSTANBUL Boğazı açıkları ve İğneada açıklarında bulunan mayınların imha edilme anları Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

İstanbul Boğazı açıkları ve İğneada açıklarında mayın bulunmuştu. Mayınlar Mayın Filosu Komutanlığı ve Deniz Kuvvetlerimizin seçkin birliği SAS Timleri tarafından etkisiz hale getirilerek imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı mayınların imha edildikleri anlara ilişkin görüntüleri, "Mayın Filosu Komutanlığımız ve Deniz Kuvvetlerimizin seçkin birliği SAS Timlerimiz, sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle denizlerimizde oluşabilecek mayın tehdidine karşı her türlü tedbiri alarak görev yapıyor. Mayınlar tespit ve teşhis sonrası büyük bir titizlikle imha ediliyor." notuyla paylaştı

Görüntü dökümü:

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-Ekiplerden görüntü

-Mayınların imha edilmesi


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Boğazı, Mayın, Güncel, Haberler

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