"Mayınların Ruslar Tarafından Bırakıldığını Düşünüyorum" - Haberler

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"Mayınların Ruslar Tarafından Bırakıldığını Düşünüyorum"

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya, ilk kez 19 Mart'ta Ukrayna tarafından bırakıldığını iddia ettiği 420 deniz mayının Karadeniz'e yayıldığını iddia etti.

Rusya, ilk kez 19 Mart'ta Ukrayna tarafından bırakıldığını iddia ettiği 420 deniz mayının Karadeniz'e yayıldığını iddia etti. Ukrayna tarafı ise bu mayınların Rusya tarafından serbest bırakıldığını savundu. Jeostratejist Yörük Işık bunu Rusya'nın Ukrayna'nın suçlanması için yürüttüğü propaganda çalışmasının ürünü olduğunu savunuyor

Mayınların Ruslar Tarafından Bırakıldığını Düşünüyorum

DailyMotion.com / Güncel

Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Mart, Güncel, Haberler

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